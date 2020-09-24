Хавбек ПСЖ Анхель Ді Марія змушений буде пропустити кілька поєдинків своєї команди за витівку у матчі проти Марселя (0:1).

Аргентинський півзахисник Парі Сен-Жермен Анхель Ді Марія дискваліфікований на 4 матчі, повідомляє офіційний сайт Ліги 1.

"Мавпяче лайно": бразильські експерти пролили світло на расистський скандал з Неймаром

Покарання накладено на футболіста за плювок у бік захисника Марселя Альваро Гонсалеса під час матчу 3-го туру чемпіонату Франції.

Нагадаємо, наприкінці зустрічі команди влаштували бійку, в ході якої форвард ПСЖ Неймар отримав червону картку за те, що вдарив Гонсалеса ззаду по голові. Вилучені були також ще кілька футболістів. Після матчу Неймар звинуватив Гонсалеса в расизмі, хоча сам іспанець заперечує подібні звинувачення.

ПСЖ вперше за 9 років програв Марселю і опустився на дно – Неймар провокує бійку з п'ятьма вилученнями