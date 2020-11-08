"Я хочу закінчити свою європейську кар'єру в ПСЖ, але це залежить не лише від мене. Я радий грати за "червоно-синіх".

Ліга 1: ПСЖ із яскравим перфомансом Ді Марії розбив Ренн, Монпельє переграв Бордо

Це клуб, в якому до мене дуже добре ставляться. Я зроблю все, що зможу", – цитує Ді Марію видання Goal.

Нагадаємо, минулого сезону Анхель Ді Марія провів за ПСЖ 41 матч у всіх турнірах, в яких забив 12 голів і віддав 23 результативні передачі. У сезоні-2020/21 у 8 матчах він зумів відзначитись 4 рази і оформити 3 асисти. За ПСЖ 32-річний аргентинець виступає з 2015 року. Transfermarkt оцінює гравця у 32 млн євро.

Гвардіола – фаворит проти Клоппа, Маліновський чекає винагороди, МЮ і Борусія Д без права на помилку – космічний вікенд