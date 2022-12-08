Ді Марія назвав Ван Гала найгіршим тренером в кар'єрі – наставник збірної Нідерландів з гумором відповів
Півзахисник збірної Аргентини Анхель Ді Марія пригадав часи, коли виступав за Манчестер Юнайтед під керівництвом Луї ван Гала.
"Моєю проблемою в Манчестер Юнайтед був тренер. Ван Гал був найгіршим у моїй кар'єрі. Я забивав, віддавав результативні передачі, а наступного дня він показував мені мої неточні передачі. Ван Гаал витісняв мене день за днем, він не любив гравців, які були б над ним", – цитує Ді Марію Marca.
ЧС-2022: лідер збірної Аргентини відновився від травми і зможе зіграти проти Нідерландів
"Мені шкода, що Ді Марія назвав мене найгіршим тренером, який у нього був. Зараз поруч зі мною сидить Мемфіс Депай, він також був в МЮ, коли я його очолював. Зараз ми можемо поцілуватися, однак не робитимемо цього. Але це те, як все відбувається у футболі", – відповів на це ван Гал.
Зауважимо, що вже 9 грудня Ді Марія зможе помститись своєму екс-тренеру в матчі 1/4 фіналу ЧС-2022 Нідерланди – Аргентина. Початок о 21:00.
Ван Гал запалює на ЧС-2022: подолав рак, у 71 кличе на секс і жартує на межі фолу