"Моєю проблемою в Манчестер Юнайтед був тренер. Ван Гал був найгіршим у моїй кар'єрі. Я забивав, віддавав результативні передачі, а наступного дня він показував мені мої неточні передачі. Ван Гаал витісняв мене день за днем, він не любив гравців, які були б над ним", – цитує Ді Марію Marca.

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"Мені шкода, що Ді Марія назвав мене найгіршим тренером, який у нього був. Зараз поруч зі мною сидить Мемфіс Депай, він також був в МЮ, коли я його очолював. Зараз ми можемо поцілуватися, однак не робитимемо цього. Але це те, як все відбувається у футболі", – відповів на це ван Гал.

Зауважимо, що вже 9 грудня Ді Марія зможе помститись своєму екс-тренеру в матчі 1/4 фіналу ЧС-2022 Нідерланди – Аргентина. Початок о 21:00.

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Ángel Di María says Louis van Gaal is the worst coach he's ever had.



LVG:



'Here next to me sits Memphis. He was also at Manchester. And now we kiss on the mouth. We're not going to do that, but that's how it goes in football' pic.twitter.com/hLZy867ziR — B/R Football (@brfootball) December 8, 2022