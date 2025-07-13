Легендарний півзахисник ще 2 тижні тому забивав за Бенфіку на Клубному ЧС, а сьогодні відзначився у першому ж матчі після повернення в Росаріо Сентраль.

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Ді Марія впевнено реалізував пенальті на 78-й хвилині домашньої гри проти Годой Крус. 37-річний ветеран зняв футболку і довів місцеві трибуни до екстазу. 18 років тому він забив у прощальному матчі перед від'їздом до Бенфіки, а тепер робить це у новому дебюті.

Ді Марію під оплески трибун зняли на 89-й хвилині, але партнери навіть у більшості примудрилися розгубити перевагу. Годой Крус на 90+1 отримав вилучення, а на 90+5 святкував рятівний гол.

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