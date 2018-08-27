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Ді Каніо: Футболісти Манчестер Юнайтед не готові віддаватися заради Моурінью

16:10 267 Читать на русском
Ді Каніо: Футболісти Манчестер Юнайтед не готові віддаватися заради Моурінью
Жозе Моурінью / Фото: Sky Sports

На думку колишнього форварда збірної Італії Паоло Ді Каніо, у роздягальні Манчестер Юнайтед не все гаразд.

"Той факт, що Погба продовжує скаржитися публічно, показує, що частина гравців Манчестер Юнайтед підтримує його і вважає, що він має рацію. Я не кажу, що футболісти Юнайтед хочуть відставки Жозе Моурінью. Я лише пояснюю: те, що відбувається, свідчить про проблеми в роздягальні команди.

"Якщо ти хочеш піти з Манчестер Юнайтед, скажи про це клубу", – Моурінью "наїхав" на Погба через можливий відхід гравця

Така ситуація негативно впливає на гравців, яким потрібно віддавати себе без залишку за Моурінью.

Це не нова ситуація. Аналогічне відбувалося кілька років тому в Челсі. Матч з Брайтоном показав, що гравці Манчестер Юнайтед не викладаються на полі. Ні, футболісти Манчестер Юнайтед не саботують роботу Моурінью, але вони не готові на самопожертву заради нього", – цитує Ді Каніо Sky Sports.

Манчестер Юнайтед не планує звільняти Моурінью і не зацікавлений у Зідані

Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Поль Погба Поль Погба Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Паоло Ді Каніо
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