Ді Каніо: Футболісти Манчестер Юнайтед не готові віддаватися заради Моурінью

На думку колишнього форварда збірної Італії Паоло Ді Каніо, у роздягальні Манчестер Юнайтед не все гаразд.

"Той факт, що Погба продовжує скаржитися публічно, показує, що частина гравців Манчестер Юнайтед підтримує його і вважає, що він має рацію. Я не кажу, що футболісти Юнайтед хочуть відставки Жозе Моурінью. Я лише пояснюю: те, що відбувається, свідчить про проблеми в роздягальні команди.

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Така ситуація негативно впливає на гравців, яким потрібно віддавати себе без залишку за Моурінью.

Це не нова ситуація. Аналогічне відбувалося кілька років тому в Челсі. Матч з Брайтоном показав, що гравці Манчестер Юнайтед не викладаються на полі. Ні, футболісти Манчестер Юнайтед не саботують роботу Моурінью, але вони не готові на самопожертву заради нього", – цитує Ді Каніо Sky Sports.

Манчестер Юнайтед не планує звільняти Моурінью і не зацікавлений у Зідані