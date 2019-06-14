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Ді Франко може перейти в Олександрію – клуб вже веде перемовини з Карпатами

10:55 624 Читать на русском
Ді Франко може перейти в Олександрію – клуб вже веде перемовини з Карпатами
Франціско Ді Франко / ФК Карпати

Олександрія налаштована підсилитись атакувальним півзахисником Карпат Франціско Ді Франко. Клуби вже розпочали діалог щодо умов потенційного переходу.

Півзахисник Карпат Франціско Ді Франко став об'єктом інтересу Олександрії. Бронзовий призер УПЛ вже розпочав перемовини із "зелено-білими" щодо трансферу 24-річного аргентинця, інформує Sportarena.

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Контракт Ді Франко з Карпатами чинний ще два сезони – до літа 2021 року. Трансферна варість гравця згідно даних Transfermarkt – 600 тисяч євро. У минулому сезоні аргентинський хавбек забив 3 голи та віддав 2 асисти.

За підсумками сезону 2018/19 Карпати зберегли місце в УПЛ, а Олександрія стала бронзовим призером та гратиме у груповому турнірі Ліги Європи. Попри це команду вже покинули 7 футболістів.

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Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Карпати Карпати Олександрія Олександрія Франціско Ді Франко Франціско Ді Франко
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