Ді Франко: Карпати виплатили мені весь борг

Новачок СК Дніпро-1 Франціско Ді Франко повідомив, що львівські Карпати повністю розрахувались із ним.

"СК Дніпро-1 – хороший клуб. Команда дуже сильна, радий, що прийшов сюди. Карпати повернули мені весь борг. Мені потрібен новий виклик, тому я в СК Дніпрі-1. Хочу допомогти команді зайняти високі місця в чемпіонаті", – поділився Ді Франко в коментарі Футбол NEWS.

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Додамо, що Карпати переживають серйозну кризу: гравці кілька місяців не отримують заробітної плати, у зв’язку з чим оголосили бойкот керівництву: футболісти відмовляються тренуватись до погашення клубом заборгованості перед ними.

Нагадаємо, що вчора Карпати оголосили про відхід Олександра Кучера, Олексія Ковтуна, Сергія Вакуленка та Назара Вербного, які стали вільними агентами. Також "зелено-білі" продали Олексія Гуцуляка в Десну.

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