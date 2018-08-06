Ді Франко: Дуже довго чекав забитий гол

Нападник Карпат Франціско Ді Франко прокоментував забитий м'яч у ворота Олімпіка.

"Звичайно, що ми трохи розчаровані тим, що не змогли завершити гру з тим результатом, який нас влаштовував би. В другому таймі нам забракло лише концентрації. Думаю, це єдина причина, через яку ми не змогли довести матч до перемоги. Я дуже багато часу чекав на цей забитий гол. І відчуття у мене найкращі", – цитує Ді Франко офіційний сайт Карпат.

Карпати – Олімпік – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, Карпати в матчі 3 туру УПЛ зіграли внічию з Олімпіком (2:2), при цьому виграючи по ходу зустрічі з рахунком 2:0.

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