Ді Франческо зламав руку, святкуючи гол у ворота Аталанти

Наставник Роми Ейсебіо Ді Франческо занадто емоційно відреагував на гол Костаса Маноласа у ворота Аталанти

Головний тренер Роми Ейсебіо Ді Франческо зламав руку під час матчу другого туру італійської Серії А з Аталантою, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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За інформацією видання, після того як римлянам вдалося зрівняти рахунок в матчі на 82-й хвилині, фахівець не зміг стримати емоції. Він штовхнув одне з крісел лави запасних і вдарив рукою по огороджувальному склу, що призвело до пошкодження. Ді Франческо з'явився на післяматчевій прес-конференції з забинтованим зап'ястям.

Повідомляється, що пізніше у фахівця був діагностований перелом кисті. Ді Франческо був прооперований сьогодні, 28 серпня, і вже повернувся до роботи з командою.