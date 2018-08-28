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Ді Франческо зламав руку, святкуючи гол у ворота Аталанти

22:43 280 Читать на русском
Ді Франческо зламав руку, святкуючи гол у ворота Аталанти
Ейсебіо Ді Франческо / фото із соцмереж

Наставник Роми Ейсебіо Ді Франческо занадто емоційно відреагував на гол Костаса Маноласа у ворота Аталанти

Головний тренер Роми Ейсебіо Ді Франческо зламав руку під час матчу другого туру італійської Серії А з Аталантою, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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За інформацією видання, після того як римлянам вдалося зрівняти рахунок в матчі на 82-й хвилині, фахівець не зміг стримати емоції. Він штовхнув одне з крісел лави запасних і вдарив рукою по огороджувальному склу, що призвело до пошкодження. Ді Франческо з'явився на післяматчевій прес-конференції з забинтованим зап'ястям.

Повідомляється, що пізніше у фахівця був діагностований перелом кисті. Ді Франческо був прооперований сьогодні, 28 серпня, і вже повернувся до роботи з командою.

Італія2 турОлімпіко (Рим)

Рома - Аталанта: Понеділок 27 серпня 2018

Рома
Матч завершено
3 : 3
Аталанта
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Теги
Італія Рома Рома Ейсебіо Ді Франческо Ейсебіо Ді Франческо Рома - Аталанта
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