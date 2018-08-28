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Ді Франческо зламав руку під час святкування голу Роми

29 серпня 06:00 2 Читать на русском
Ді Франческо зламав руку під час святкування голу Роми
Ейсебіо Ді Франческо / Фото ФК Рома

Головний тренер Роми Ейсебіо Ді Франческо відзначився кумедним та водночас неприємним епізодом.

Ді Франческо зламав руку, вдаривши захисне скло на лаві запасних, під час матчу другого туру чемпіонату Італії проти Аталанти (3:3), повідомляє Gazzetta dello Sport.

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За інформацією видання, у тренера діагностували перелом кисті. Учора, 28 серпня, він переніс операцію. Повідомляється, що Ді Франческо вже повернувся до тренувального процесу.

Наступний матч Рома проведе 31 серпня. Римський клуб на виїзді зіграє з Міланом.

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