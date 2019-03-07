Ді Франческо не з'явився на післяматчевій прес-конференції – тренера можуть звільнити вже сьогодні

Головний тренер Роми Еусебіо Ді Франческо порушив регламент УЄФА та не з'явився на прес-конференції після матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Порту.

Еусебіо Ді Франческо не прийшов на післяматчеву прес-конференцію після драматичного вильоту від Порту в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний сайт УЄФА. За регламентом конфедерації, наставник "вовків" має бути оштрафований.

Порту – Рома – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Sky Sport Italia повідомляє, що рішення стосовно долі головного тренера римлян буде прийняте сьогодні, 7 березня.

Дієго Перотті у коментарі заявив, що сам не знає про майбутнє свого наставника.

"Ми завжди віддавались на полі, і ніхто не любить програвати та вилітати з Ліги чемпіонів. Я вже казав, що ми граємо за тренера. Це жахливий час для всіх. Він вирішить, що він хоче робити далі, але ми завжди бились за Рому та персонал", – цитує Перотті Football Italia.

Порту обіграв Рому в екстра-таймі та вийшов у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів