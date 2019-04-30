Ді Франческо може замінити Гаттузо в Мілані

Італійський фахівець Ейсебіо Ді Франческо може очолити міланський клуб.

Мілан активно шукає заміну Дженнаро Гаттузо, який повинен покинути тренерський місток "россонері" після завершення сезону, повідомляє Gazzetta dello Sport.

Гаттузо допрацює сезон із Міланом, – GdS

В шорт-лист керівництва міланців потрапив Ейсебіо Ді Франческо. 49-річний фахівець в березні був звільнений з посади головного тренера Роми через незадовільні результати "вовків".

Після 34-х турів Серії А Мілан перебуває на 7-й сходинці, маючи в активі 56 очок.

Невдале відродження Римської імперії – чому Ді Франческо та Мончі покинули Рому з інтервалом у 2 дні