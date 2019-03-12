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Ді Франческо може очолити Фіорентину

12:24 132 Читать на русском
Ді Франческо може очолити Фіорентину
Еусебіо Ді Франческо / Reuters

Колишній тренер Роми Еусебіо Ді Франческо став головним кандидатом на пост головного тренера Фіорентини.

Фіорентина зробила Ді Франческо головною ціллю на зміну Стефано Піолі, в якого завершується контракт цього літа, зазначає Corriere dello Sport.

Невдале відродження Римської імперії – чому Ді Франческо та Мончі покинули Рому з інтервалом у 2 дні

Піолі нещодавно натякнув, що він не залишиться в команді по завершенні цього сезону, а екс-тренер Сассуоло доступний після того, як залишив Рому минулого тижня.

Рома перемогла Емполі в першому матчі під керівництвом Раньєрі

Газета додає, що окрім Ді Франческо, флорентійці розглядають кандидатури Марко Джампаоло, Роландо Марана і Роберто Де Зербі.

Теги
Фіорентина Фіорентина Італія Еусебіо Ді Франческо Ейсебіо Ді Франческо
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