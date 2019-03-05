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Ді Франческо: Моє майбутнє зараз неважливе, важливо пробитись у 1/4 Ліги чемпіонів

20:53 158 Читать на русском
Ді Франческо: Моє майбутнє зараз неважливе, важливо пробитись у 1/4 Ліги чемпіонів
Ейсебіо Ді Франческо / Соцмережі

Головний тренер Роми Ейсебіо Ді Франческо поділився очікуваннями від матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Порту.

 

"Моє майбутнє зараз неважливе. Важливою є кваліфікація у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Ми повинні зосередитись на збереженні нашої переваги і почати заново. Нам потрібно правильно налаштувати нашу оборонну гру, інше попіклується про себе самостійно.

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Хлопці знають, що будь-хто з них мусить бути готовим зіграти. Вони не знають, хто вийде на цей матч, ми підготували всіх. Я не скажу, хто грає: я хочу вирішити в останню хвилину і побачити їхні обличчя.

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У нас важкі часи, поразка у матчі проти Лаціо (0:3), підірвало бойовий дух команди. Ми повинні зосередитися на колективі, а не на окремих особах. Дуже важливо, щоб ми вийшли з гравцями, які є зосередженими і готовими показати, що таке справжня Рома", – цитує Ді Франческо офіційний сайт УЄФА.

Теги
Ліга чемпіонів Рома Рома Ейсебіо Ді Франческо Ейсебіо Ді Франческо Порту - Рома
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