Ді Франческо: Моє майбутнє зараз неважливе, важливо пробитись у 1/4 Ліги чемпіонів

Головний тренер Роми Ейсебіо Ді Франческо поділився очікуваннями від матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Порту.

"Моє майбутнє зараз неважливе. Важливою є кваліфікація у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Ми повинні зосередитись на збереженні нашої переваги і почати заново. Нам потрібно правильно налаштувати нашу оборонну гру, інше попіклується про себе самостійно.

Раньєрі може очолити Рому, якщо "вовки" не вийдуть в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Хлопці знають, що будь-хто з них мусить бути готовим зіграти. Вони не знають, хто вийде на цей матч, ми підготували всіх. Я не скажу, хто грає: я хочу вирішити в останню хвилину і побачити їхні обличчя.

Порту – Рома: передматчева прес-конференція Сержіу Консейсау

У нас важкі часи, поразка у матчі проти Лаціо (0:3), підірвало бойовий дух команди. Ми повинні зосередитися на колективі, а не на окремих особах. Дуже важливо, щоб ми вийшли з гравцями, які є зосередженими і готовими показати, що таке справжня Рома", – цитує Ді Франческо офіційний сайт УЄФА.