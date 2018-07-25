Ді Франческо: Малком? Мені не шкода, що все так сталося

Головний тренер Роми Ейсебіо Ді Франческо прокоментував провал свого клубу в трансфері Малкома.

У понеділок Рома офіційно узгодила трансфер Малкома з Бордо, однак у ситуацію втрутилася Барселона. Каталонський клуб зробив кращу пропозицію в останній момент, коли бразилець вже готувався вилетіти в Рим. У підсумку, Малком став гравцем Барселони, а Рома змирилася з тим, що її "кинули".

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"Малком? Про це потрібно питати в Мончі. Я не засмучений, мені не шкода, що все так сталося. Однак якщо до нас хтось і прийде, то це буде ще сильніший гравець", – цитує Ейсебіо Ді Франческо Gazzetta dello Sport.

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