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Ді Б'яджо звільнений з посади головного тренера збірної Італії U-21

13:25 429 Читать на русском
Ді Б'яджо звільнений з посади головного тренера збірної Італії U-21
Луїджі Ді Б'яджо / Фото In Terris

Збірна Італії U-21 залишилась без наставника після провального домашнього Євро-2019. Луїджі Ді Б'яджо подав у відставку.

Федерація футболу Італії прийняла відставку Луїджі Ді Б'яджо з посади головного тренера збірної U-21, повідомляє Football Italia.

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Причиною цьому стало фіаско італійців на Євро-2019, де підопічні Б'яджо не змогли вийти з групи. Фатальною для італійців стала поразка з Польщі (0:1), яка залишила команду Ді Б'яджо за бортом півфіналу.

Про наступника 48-річного фахівця, який працював у команді 6 років, поки не повідомляється. Раніше у ЗМІ була інформація, що біля керма збірної Італії U-21 може стати легенда Роми Даніеле Де Россі.

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Теги
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