"Наші проти Німеччини грали дуже і дуже смачно, але не вистачало перчинки, скажімо так. Україна вже давно так не грала. В якихось окремих моментах нашим деяким виконавцям не вистачило досвіду і аналітики. В епізодах з пропущеними м'ячами невчасно виходили з тієї чи іншої ситуації. Німці вичавили максимум з тих моментів, які з'являлися у них.

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Але Україна грала дуже гідно, смачно і перспективно. Втім, пора вже давати результат. Все-таки це можливо. Хлопці вже пограли з Іспанією, Німеччиною, з якою вели в рахунку. Хлопці розуміють, що вони можуть перемагати незалежно від того, як діє на обставини пандемія.

І в цій непростій ситуації важливу роль зіграв тренерський штаб Андрія Шевченка. Вони виконали величезну роботу, щоб ми не залежали від того, скільки провідних гравців вибуло і скільки в складі молодих футболістів. Хлопці грали саме так, як їм сказав головний тренер", – резюмував Ващук у коментарі Meta-ratings.

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