"Хлопці заслуговують на похвалу, ми провели гарну гру. Створили багато шансів у першому таймі, але пропустили. Ці ситуації можуть мати вплив, хлопці добре відреагували. Голкіпер суперника був найкращим гравцем матчу, у середу воротар Шахтаря зробив те саме.

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Ми створюємо багато моментів, але не всі реалізовуємо. Часом треба пересилювати себе, щоб долати перешкоди. Ми були дуже розчаровані двома нульовими нічиїми з Шахтарем, які коштували нам вильоту з Ліги чемпіонів. Непросто миритися з несправедливими результатами.

Ми йдемо вперед з надіями покращуватись. Деяким гравцям краще піти, щоб мати більше часу на полі. Наш склад може стати менш глибоким, але більш функціональним", – наводить слова Конте Football Italia.

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