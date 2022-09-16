Директор "зелено-білих" Степан Юрчишин вважає, що команда Мірчі Луческу ще може вийти з групи Ліги Європи, але для цього потрібно терміново долати усі проблеми.

"Якщо відверто, не знаю, що коїться з киянами… Таке враження, що кожен тягне ковдру в свій бік. На жаль, не впізнати й деяких гравців, з якими пов'язувалися великі сподівання, зокрема, йдеться про Іллю Забарного. Нарешті, вже оскому набили розмови про те, що в Динамо відсутні кваліфіковані форварди. Але так і є, факти – вперта річ.

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А хіба можна розраховувати на позитивний результат, влучивши за увесь матч тільки двічі в площину воріт? Через відсутність останнього пасу динамівцям складно загрожувати воротам суперників. Як бачите, куди не кинь – усюди клин. І непокоїть те, що йдеться про базову команду збірної України, в якої на черзі вирішальні поєдинки Ліги націй.

Чи є ще шанси в Динамо на єврокубкову весну? Ситуація складна, але ще не критична. Mожливо, вереснева перерва в УПЛ, де в Динамо також справи кепські, і в розіграші єврокубків, допоможе киянам подолати кризу і вже в жовтні почати надолужувати згаяне. Хоча динамівцям терміново потрібне підсилення, і не тільки в нападі", – цитує Юрчишина Команда №1.

Нагадаємо, команда Мірчі Луческу програла 6 із 7-ми останніх матчів. Як наслідок, останнє місце в Лізі Європи та 11 позиція в УПЛ.

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