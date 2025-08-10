"Ця молодіжна збірна припинила своє існування, тому що наступний крок – це національна збірна. Якщо в них є претензії на національну збірну, вони повинні їх доводити. Це важлива і велика інформація для нас.

У ногу влетів уламок масою 89 грамів, але я повернувся на поле": легендарний коментатор пройшов війну і грає з Рикуном

Ми побачили гравців, які готові до першої команди. Я вас запевняю, що в першій команді будуть гравці з U-21. Це важливо, щоб у гравців була ціль. Я вважаю, що деякі з них готові дебютувати за першу команду. Я не кажу, що вони вийдуть у основному складі, але вони готові", – цитує Реброва УПЛ ТБ.

Нагадаємо, що вже цієї осені збірна України стартує у відборі до ЧС-2026. Суперниками "синьо-жовтих" у групі стануть національні команди Франції, Азербайджану та Ісландії. Пряму путівку на Мундіаль отримає лише переможець квартету.

" У ногу влетів уламок масою 89 грамів, але я повернувся на поле": легендарний коментатор пройшов війну і грає з Рикуном