"Деякі скажуть – покидьок": Моурінью розповів, як до нього ставляться колишні підопічні

Відомий португальський наставник Жозе Моурінью зізнався, що не планує повертатися до роботи в АПЛ.

"Я повернувся в Лондон, але не думаю, що мої наступним місцем роботи буде АПЛ. Трофеї, які я виграв у минулому, є запорукою мого майбутнього. Дехто робить все можливе, щоб забути ці досягнення, але їм не вдасться.

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Як би гравці могли описати мене одним словом? Думаю, деякі скажуть – покидьок. Вони вибирали мене для того, щоб виграти. Фактично, я запитував їх прямо: "Якщо ви хочете виграти, якщо ви у змозі це робити, тоді ми можемо почати розмовляти", – цитує Моурінью DAZN.

Зазначимо, що зараз Моурінью перебуває у творчій відпустці після звільнення з тренерського містка Манчестер Юнайтед у грудні минулого року.

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