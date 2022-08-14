Професіональна футбольна ліга, яка опікується Першою та Другою лігою, після зникнення каналів "Футбол" шукає нових трансляторів.

"Ми продовжимо розвивати наші трансляції, зосередимо їх на власному каналі YouTube та створимо власний продукт.

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Нині ПФЛ відкрита для пропозицій від потенційних спонсорів та партнерів. Ми хочемо виробити технічні вимоги, які уніфікують нашу "картинку", щоб матчі з усіх куточків України були зняті на однаково гідному рівні та нормально транслювалися.

Звісно, ​​війна вплинула на діловий світ, ринок реклами, пул спонсорів. Однак, це не привід зупинятися – ми раді, що клуби підтримали наше прагнення продовжити роботу над створенням привабливого медіа-продукту. Цифри, які показали трансляції Першої ліги на телеканалах "Футбол", додають оптимізму. Деякі матчі давали фору іноземним топ-змаганням із глядацького інтересу! 12 мільйонів переглядів дав неповний сезон Першої ліги у YouTube", – сказав президент ПФЛ Олександр Каденко у коментарі SportArena.

Нагадаємо, минулого сезону ПФЛ отримала офіційного транслятора – канали "Футбол 1/2/3", однак припинення їхнього існування змушує організацію шукати нові варіанти.

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