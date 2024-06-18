"Матвієнко спав… Він побачив суперника вже прямо перед собою, і вирішив віддати, як кажуть, – пас під сплав, тобто, аби позбутися м’яча… Звісно, таке робити не можна. Більш майстерний захисник вибив би кудись в іншу сторону. Я знав, що Матвієнко зробить те, чого робити не слід… Він так і за Шахтар грає. В результаті, Лунін змушений був виносити м’яча куди подалі. Такі помилки ламають команду. Після цього голу у "синьо-жовтих" почався мандраж.

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До речі, другий пропущений гол стався після обрізки Коноплі на фланзі, після чого відбулася успішна контратака румун – 0:2, і гра зроблена… І тут сталося те, чого я найбільше боявся, – деякі футболісти збірної України почали продавати себе, робити те, заради чого вони й приїхали на Євро… На відміну від нас, Румунія була командою!

Висновок – якщо раніше казали: покажи мені свій півзахист, і я скажу, яка у тебе команда, то зараз треба казати: покажи мені свій захист, і все буде зрозуміло. Згадайте, як ми третій гол пропустили, – суперник на одному замаху прибрав в штрафному майданчику одразу двох – Мудрика з Шапаренком. Так не можна…

Показовий маркер протистояння – те, як десь на 15-й хвилині матчу, коли Забарний першим був на м’ячі, румун боровся до останнього і вставив ногу так, що порушив правила – жорстко, але це в цьому і є настрій на гру, мобілізованість, зарядженість на боротьбу. У збірної Румунії так діяли всі 11 футболістів, а українці грали на чистих м’ячах", – поділився Сопко в інтерв'ю Footboom.

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