Форвард Челсі задоволений трансферним баном команди

Нападник лондонців Таммі Абрахам не робить трагедії з трансферних проблем клубу.

"Заборона на трансфери, можливо, це не те, чого хоче клуб, але для молоді це прекрасно. Я чекаю з нетерпінням. Впевнений, що і інші молоді гравці Челсі теж. Цей рік буде найважливішим для нас. Для молоді не може бути кращої можливості. Зараз або ніколи.

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Кращого шансу, щоб показати себе в Челсі, не буде. Я викладуся на максимум. Я отримував тисячі повідомлень від вболівальників в інстаграмі, поки був в оренді. Вони писали: "Тобі потрібно повертатися". Чудово, що тебе хочуть бачити в команді.

Лемпард? У Челсі немає кращого варіанта для тренера, ніж він", – цитує Абрахама журналіст Генрі Вінтер у своєму твіттері.

21-річний форвард провів минулий сезон в оренді за Астон Віллу, в якій став одним з найкращих бомбардирів Чеміоншипа з 25 голами.

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