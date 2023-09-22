"Деякі гравці були занадто розслабленими": тренер Гента спробував пояснити нічию у грі проти Зорі
Головний тренер Гента Хейн Ванхазебрук поділився враженнями від поєдинку 1-го туру групового етапу Ліги конференцій проти Зорі.
"З самого початку все пішло не так. Ми не були різкими. Гра затягувалась, наші флангові захисники не могли прорватися. Деякі гравці просто не брали на себе ініціативу, і віддавали м'яч комусь іншому. Завжди одні і ті ж гравці створювали моменти, але не виходило. Часом це було непривабливо. Повільний футбол. Неймовірно повільний. Можна було спробувати зайти з флангу, але це нічого не змінить.
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Не можна сказати, що Зоря провела хорошу гру. Але це не нелогічно. Вони так давно не починали. Я в основному дивлюся на інших гравців. Фадіга та Геркенсу було важко, але їх насправді не обслуговували передачами.
Гол Куйперса після безгольової серії? Я радий за Уго. Він також наполегливо працював. Гол Зорі? Його ніколи не можна було пропускати. Деякі гравці були занадто розслабленими. Те, що ти перший у Бельгії, не означає, що ти можеш просто обіграти кожну команду. Деякі ще не усвідомлюють цього. Свен Кумс зрозумів – він був прикладом", – поділився Ванхазебрук у коментарі HLN.
Нагадаємо, що Зоря та Гент розійшлись миром у матчі 1-го туру групового етапу Ліги конференцій. У паралельному матчі Маккабі Тель-Авів переграв Брейдаблік (3:2).
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