"З самого початку все пішло не так. Ми не були різкими. Гра затягувалась, наші флангові захисники не могли прорватися. Деякі гравці просто не брали на себе ініціативу, і віддавали м'яч комусь іншому. Завжди одні і ті ж гравці створювали моменти, але не виходило. Часом це було непривабливо. Повільний футбол. Неймовірно повільний. Можна було спробувати зайти з флангу, але це нічого не змінить.

Гольовий постріл Герреро у відеоогляді матчу Зоря – Гент – 1:1

Не можна сказати, що Зоря провела хорошу гру. Але це не нелогічно. Вони так давно не починали. Я в основному дивлюся на інших гравців. Фадіга та Геркенсу було важко, але їх насправді не обслуговували передачами.

Гол Куйперса після безгольової серії? Я радий за Уго. Він також наполегливо працював. Гол Зорі? Його ніколи не можна було пропускати. Деякі гравці були занадто розслабленими. Те, що ти перший у Бельгії, не означає, що ти можеш просто обіграти кожну команду. Деякі ще не усвідомлюють цього. Свен Кумс зрозумів – він був прикладом", – поділився Ванхазебрук у коментарі HLN.

Нагадаємо, що Зоря та Гент розійшлись миром у матчі 1-го туру групового етапу Ліги конференцій. У паралельному матчі Маккабі Тель-Авів переграв Брейдаблік (3:2).

Зоря втримала нічию з Гентом у першому турі Ліги конференцій – перше очко для України в груповому турнірі