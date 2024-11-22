– Якщо Карпати виграють, то це перемога з сухим рахунком. Це говорить про те, що якщо йде, то у всіх ланках?

– Це говорить про те, що ми намагаємося захищатися завдяки тому, що атакуємо, високо пресингуємо. Однак бувають моменти та ігри, коли все йде не так, як хочеться. До морозу, першого снігу потрібно звикати. У нас багато іноземців, і деякі з них побачили сніг уперше. Це теж вимагає адаптації. Я бачив, що нам було важкувато тримати високий темп більшу частину ігрового часу.

Карпати – Колос – 1:0 – відео голів та огля матчу УПЛ

– Більшу частину часу сьогодні все йшло за вашим планом?

– Ні, не так, як ми хотіли. Більшу частину ігрового часу – так, але в другому таймі нас змусили грати у середньому блоці. Ми хотіли грати вище, але суперник змусив нас опуститися, тому що ми втратили інтенсивність і не були достатньо агресивними без м'яча. Вважаю, що нам бракувало сил, так склалася гра.

– На вашу думку, гол туру забили сьогодні?

– Класний гол, чудова позиційна гра. Кажуть, що наші футболісти не можуть грати в позиційний футбол, але подивіться, який момент Амбросій створив для Бруніньйо – він класно прийняв і пробив. Ми працювали над цими моментами цього тижня. Чудовий гол. Якщо його визнають найкращим голом туру, то я буду тішитися, бо це винагорода за їхню роботу на тренуваннях.

– Сьогодні не грав Адамюк. У нього пошкодження? Якого характеру?

– Так, пошкодження. Але поки невідомо, наскільки воно серйозне. Сподіваємося, що він швидко повернеться. Натомість вийшов Павло Полегенько і якісно зіграв. Ми говорили з Павлом, що ситуації складаються по-різному, і гравці повинні бути професіоналами. Він це демонструє, як і більшість наших вікових футболістів. Вони чекають свого шансу, віддано працюючи, бо розуміють, у якому клубі грають. Вони не мають права створювати дискомфортні ситуації в команді. Вони – професіонали, і гра Павла це підтверджує. Він чекав на свій шанс місяць і чудово його використав, – сказав Лупашко у ефірі УПЛ ТБ.

Карпати втримали перемогу над Колосом, повернувшись до топ-5 УПЛ