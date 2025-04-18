У поєдинку 25-го туру чемпіонату України Олександрія на виїзді здолала Ворсклу (3:1). Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Вже на 7-й хвилині Ковалець вивів Олександрію вперед, добивши сферу у сітку після гарматного удару Мишньова. Наприкінці тайму Цара подвоїв перевагу гостей, замкнувши передачу з лівого флангу у дальній кут.

Олександрія втримала перемогу над Ворсклою, забивши тричі за тайм – дубль Цари погіршив шанси полтавців на виживання

Вже у доданий до першого тайму час Теді оформив дубль після помилки Ісенка, який у падінні не дотягнувся до м'яча. В середині другого тайму Ндукве один гол відквитав, але на більше полтавців не вистачило. Як наслідок, четверта поспіль поразка Максимова і Ко.