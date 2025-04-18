Дев'ятка від "полтавського Анрі" та дубль Цари у відеоогляді матчу Ворскла – Олександрія – 1:3
18:46 - Читать на русском
У поєдинку 25-го туру чемпіонату України Олександрія на виїзді здолала Ворсклу (3:1). Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".
36’ Теді Цара
45’ Теді Цара
36’ Теді Цара
45’ Теді Цара
Вже на 7-й хвилині Ковалець вивів Олександрію вперед, добивши сферу у сітку після гарматного удару Мишньова. Наприкінці тайму Цара подвоїв перевагу гостей, замкнувши передачу з лівого флангу у дальній кут.
Олександрія втримала перемогу над Ворсклою, забивши тричі за тайм – дубль Цари погіршив шанси полтавців на виживання
Вже у доданий до першого тайму час Теді оформив дубль після помилки Ісенка, який у падінні не дотягнувся до м'яча. В середині другого тайму Ндукве один гол відквитав, але на більше полтавців не вистачило. Як наслідок, четверта поспіль поразка Максимова і Ко.
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