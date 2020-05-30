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"Дев'ять матчів, які будуть дев'ятьма фіналами": голкіпер Зорі оцінив свою готовність до сезону після важкої травми

09:44 216 Читать на русском
"Дев'ять матчів, які будуть дев'ятьма фіналами": голкіпер Зорі оцінив свою готовність до сезону після важкої травми
Микита Шевченко / Фото з відкритих джерел

Воротар луганського клубу Микита Шевченко розповів про свою травму та підготовку команди до рестарту УПЛ.

"Я травмувався на зборах – на рівному місці порвав ахілл. На тренуванні зробив рух до м'яча, почув тріск. Спочатку подумав, що хтось вдарив по нозі. Дивлюся, нікого немає. Тоді і зрозумів, що це ахілл. Загалом на відновлення при таких травмах йде від півроку до півтора років.

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На карантині був у Києві, відновлювався в клініці – склавши руки, скажімо так, не сидів. Перше тренування я пропустив, пізніше приїхав. Але Віктор Скрипник сказав, що нас чекає дев'ять матчів, які будуть для Зорі дев'ятьма фіналами. Треба хлопцям налаштуватися, щоб ми змогли вирішити задачу, яку для себе визначили", – сказав Шевченко у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, голкіпер травмувався у січні на зимових зборах команди у Туреччині. Зоря після 23-х турів посідає другу сходинку, набравши 46 очок. Сьогодні луганці завітають у гості до Олександрії. Початок матчу о 17:00.

Олександрія – Зоря: анонс матчу УПЛ

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Зоря Зоря Віктор Скрипник Віктор Скрипник Микита Шевченко Микита Шевченко
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