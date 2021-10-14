Захисник Баварії і збірної Канади Альфонсо Девіс влаштував феєрію у матчі відбору на чемпіонат світу проти Панами.

Вчорашній день виявився результативним для перлини мюнхенців і його дівчини Джордін Хайтеми, яка у складі жіночої команди ПСЖ відвантажила три голи Житлобуду-1.

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Девіс вирішив не відставати, оформивши гол плюс пас в поєдинку проти Панами. Взяття воріт у виконанні зірки Канади вийшло розкішним – на реактивній швидкості пробіг півполя, врятував м'яч від виходу за лінію і поцілив точно в нижній кут. "Кленові" розбили суперника з рахунком 4:1, хоча й пропустили першими на 5-й хвилині.

Нагадаємо, нещодавно Девіс разом з Баварією громив і Динамо – 5:0 в матчі 2-го туру Ліги чемпіонів.

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