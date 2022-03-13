У Девіса після коронавірусу виявили ознаки легкого міокардиту. Через проблеми з серцем він пропустив старт другого кола Бундесліги і два місяці перебував в лазареті. Сьогодні зранку Фонзі вперше вийшов на тренування.

Канадець провів бігову роботу на базі клубу. Він поки що тренуватиметься окремо від команди. Баварія каже, що Девіс вилікувався, але навантаження буде отримувати поступово. На набір форми Фонзі виділили 3-4 тижні.

Девіс переходив у Баварію вінгером, але розкрився в ролі лівого захисника. В останні роки він був одним з найкращих у світі на своїй позиції.

Талант Баварії з табору біженців розриває Бундеслігу, вражає акторською грою та має стосунки з форвардом ПСЖ