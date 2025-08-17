Трофей Бортолотті

Аталанта – Ювентус – 1:2

Голи: Самарджіч, 90 – Девід, 73, Влаховіч, 77

Аталанта і Ювентус зіграли між собою товариський матч в рамках трофею Бортолотті (у 2015 році бергамаски запрошували на розіграш цього трофею Шахтар – і програли 0:1). Останній передсезонний матч став для обох команд генеральною репетицією нового чемпіонату, який стартує наступного тижня. Однак Іван Юріч не міг розраховувати на травмованого півзахисника Едерсона, а Ігор Тудор все ще чекає, коли клуб зможе повернути до складу форварда ПСЖ Коло Муані.

Ювентус обіграв свою команду NextGen – тіфозі висміяли бомбардира, матч перервався на 52-й хвилині

Ювентус дотиснув "богиню" ближче до кінця зустрічі: два м'ячі протягом чотирьох хвилин забили два форварди: один – Девід ("ножицями"!) – новачок, інший – Влаховіч – готовий покинути клуб. Цього разу вболівальники Юве не стали освистувати Душана після його голу.

Фінальну крапку поставив Самарджіч – він забив за Аталанту на 90-й хвилині.