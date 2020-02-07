Девіч забив дебютний гол за Сабах та допоміг команді здобути важливу перемогу

У 16-му турі першості Азербайджану Сабах здобув результативну перемогу над Габалою (3:2). Перший гол за свою команду забив Марко Девіч.

Чемпіонат Азербайджану, 16 тур

Сабах – Габала – 3:2

Голи: Девіч, 19, Маріна, 22, Шахвердієв, 64 (авт) – Ісгандаров, 5, Райсел, 90+1 (пен)

У 16-му турі зустрічались аутсайдери турнірної таблиці – Сабах та Габала. Гості повели вже на 5-й хвилині матчу, але на 19-й Марко Девіч зрівняв рахунок. Цей м'яч став першим для 36-річного екс-форварда збірної України після повернення у Сабах із сербського Вождоваца. У підсумку Девіч відіграв у цьому матчі рівно годину, після чого був замінений.

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Тут же Сабах забив і другий гол, а в другому таймі гості вразили власні ворота. На останніх секундах гри Габала з пенальті скоротила відставання, але було вже пізно. 3:2 – важлива перемога Сабаха, який набрав 16 очок та піднявся на 6 місце турнірної таблиці. У Габали та Сабаїла залишилося по 13 балів. Лідирує Карабах – 34 очки.

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