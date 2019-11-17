Девіч сподівається, що "синьо-жовті" подарують шанс Сербії

Екс-форвард збірної України Марко Девіч прибув у розташування "синьо-жовтих", аби зустрітись зі своїми колишніми колегами по національній команді і поділився очікуваннями від матчу Сербія – Україна.

"Не міг не приїхати до збірної України. Посидіти, побачити своїх друзів, відчути атмосферу збірної. Згадували минуле, поговорили про поточну ситуацію, майбутній матч. Хочу привітати Україну з виходом на Євро. Великі молодці. Немає слів, як вони це якісно зробили.

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Матч проти Сербії нічого не дає збірній України в плані результату. А у Сербії є невеликий шанс. Думаю, українці повинні виходити на цей матч без психологічного тиску, аби перевірити якихось гравців. У сербів мотивація буде серйознішою, особливо після 0:5.

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За кого вболіватиму? На початку кваліфікації відверто сказав, що хочу, щоб обидві команди вийшли на Євро. Але українці вже забезпечили собі вихід, а серби ще мають шанс. Хотілося б, щоб через цей матч Сербія теж потрапила на Євро. Може, Україна зробить послугу Сербії. Знаю, буде важко, але все-таки невеличкий шанс є", – сказав Девіч у коментарі YouTube-каналу УАФ.

Нагадаємо, Марко Девіч має сербське походження, але 2008-го року був натуралізований і розпочав свої виступи за збірну України. Загалом, за "синьо-жовтих" нападник провів 35 матчів.

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