Девіч розповів про свої тренерські амбіції

Колишній нападник Металіста і Шахтаря Марко Девіч сподівається стати хорошим тренером.

"Начебто для нас, як гравців, все знайоме, але є і термінологія, є деякі речі, яким потрібно навчитися для тренерської роботи. Треба разом поєднати практику і теорію, щоб стати хорошим тренером.

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Було б непогано, як у футболі, так і в тренерській роботі залишити свій слід в Україні", – сказав Девіч в ефірі телеканалу "Футбол 1".

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