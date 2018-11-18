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Девіч розповів про свої тренерські амбіції

17 листопада 22:49 192 Читать на русском
Девіч розповів про свої тренерські амбіції
Марко Девіч / фото із соцмереж

Колишній нападник Металіста і Шахтаря Марко Девіч сподівається стати хорошим тренером.

"Начебто для нас, як гравців, все знайоме, але є і термінологія, є деякі речі, яким потрібно навчитися для тренерської роботи. Треба разом поєднати практику і теорію, щоб стати хорошим тренером.

Девіч зізнався, що чекає виклику в збірну України

Було б непогано, як у футболі, так і в тренерській роботі залишити свій слід в Україні", – сказав Девіч в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Гусєв, Девіч, Едмар та інші тренери отримали диплом категорії "А"

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