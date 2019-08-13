Девіч покинув Сабах

Український форвард Марко Девіч попрощався з азербайджанським Сабахом.

Марко Девіч припинив свої виступи за Сабах, про це повідомив сам футболіст в Instagram.

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35-річний нападник подякував азербайджанському клубу, але про свої подальші плани нічого не повідомив.

Нагадаємо, Марко приєднався до Сабаха у серпні 2018-го. За цей час форвард встиг провести 21 поєдинок, в яких відзначився 8-ма голами.

В УПЛ Девіч відомий своїми виступами за харківський Металіст, а також гравець захищав кольори збірної України.

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