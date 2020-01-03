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Девіч офіційно покинув Вождовац

22:37 209 Читать на русском
Девіч офіційно покинув Вождовац
Марко Девіч / Фото з відкритих джерел

Екс-гравець збірної України Марко Девіч більше не захищатиме кольори сербського клубу.

Український форвард Вождоваца Марко Девіч сьогодні, 3 січня, покинув сербську команду, повідомляє офіційний сайт клубу. 36-річний футболіст провів у команді лише чотири місяці.

Девіч хотів би провести прощальний матч в Україні

Цікаво, що Девіч свого часу вже захищав кольори сербського клубу (у сезоні 2004/05) і саме звідтам перейшов до складу луцької Волині, де і почався його український етап кар’єри.

Нагадаємо, Марко родом із Сербії, але 2008-го року був натуралізований і розпочав свої виступи за збірну України. Загалом за "синьо-жовтих" нападник провів 35 матчів, відзначившись 7 голами.

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Теги
Світ Українці за кордоном Трансфери Вождовац Вождовац Марко Девіч Марко Девіч
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