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Девіч може приєднатись до Чорноморця

10:15 1653 Читать на русском
Девіч може приєднатись до Чорноморця
Марко Девіч / MN Press

Колишній форвард Металіста та Шахтаря Марко Девіч може перебратись до Одеси вже цієї зими.

Марко Девіч може стати гравцем Чорноморця у зимове трансферне вікно, інформує Odessa.online.

Девіч офіційно покинув Вождовац

Зазначається, що одним із важливих факторів може стати екс-наставник Девіча Мирон Маркевич – батько головного тренера одеського клубу Остапа Маркевича.

Нагадаємо, Марко родом із Сербії, але 2008-го року був натуралізований і розпочав свої виступи за збірну України. Загалом за "синьо-жовтих" нападник провів 35 матчів, відзначившись 7 голами. Окрім того, Девіч відомий виступами за Волинь, Металіст та Шахтар. Останнім клубом нападника був Вождовац, з яким Марко розірвав контракт цієї зими, та перебуває у статусі вільного агента.

У пошуках одеського Чілаверта: екс-голкіпер збірної України забивав голи, став чемпіоном Австрії і міг перейти у Лідс

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