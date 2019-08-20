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Девіч: Мав різні пропозиції, але відчув, що треба повернутись додому – в Сербію

13:57 178 Читать на русском
Девіч: Мав різні пропозиції, але відчув, що треба повернутись додому – в Сербію
Марко Девіч / фото ФК Вождовац

Український нападник Марко Девіч прокоментував свій трансфер до сербського Вождоваца.

"Звичайно, найголовніша мотивація повернення до Сербії – родина. Мав різні пропозиції, але відчував, що час повернутись додому. Щасливий, що перейшов у Вождовац – це один з найкращих клубів Сербії. Тут всі єдині, саме з цього клубу я і поїхав за кордон.

Марко Девіч став гравцем Вождоваца

Поступово знайомлюся з командою, очікую швидкої адаптації. Хочу допомогти молоді розвиватися правильно. Завжди готовий дати пораду або якось допомогти. Хочу бути прикладом на полі і поза ним. Хочу, щоб ми разом досягли найкращих результатів. Кортить зіграти на домашній арені.

Зараз в клубі феноменальні умови. Стадіон тільки залишився майже незмінним, коли я покинув його в 2004-му", – розповів Девіч в коментарі офіційному сайту Вождоваца.

Нагадаємо, Марко Девіч виступав за Вождовац у 2004-му році, звідки перейшов до луцької Волині.

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