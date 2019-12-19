Девіч хотів би провести прощальний матч в Україні

Форвард Вождоваца Марко Девіч поділився планами щодо завершення кар'єри гравця.

"Контракт з Вождовацем розрахований до літа, але поки ситуація така, що незрозуміло – буду грати, чи ні. З чим це пов'язано? Є багато обставин. Там родина – це головне питання. Все інше більш-менш.

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Напевно, ви бачили мій ривок після голу. Думаю, це достатній показник, що я можу пробігти. Задоволений, радію кожній хвилині на полі, незважаючи на вік і на те, що було позаду в кар'єрі. Перебуваючи на полі 2 чи 20 хвилин, почуваюся щасливим. Якщо прощальний матч буде, то тільки в Харкові. Але поки це питання не вирішене, 50 на 50.

Просто так почати роботу тренером я не готовий. Не боюсь, але потрібно крок за кроком. Спочатку потрібно попрацювати помічником, а потім приймати команду. Якщо буду починати, думаю, було б непогано це зробити в Україні", – зазначив Девіч в коментарі телеканалу Футбол 1/2.

Нагадаємо, Марко родом із Сербії, але 2008-го року був натуралізований і розпочав свої виступи за збірну України. Загалом за "синьо-жовтих" нападник провів 35 матчів, відзначившись 7 голами.

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