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Девіч голом допоміг Сабаху перемогти Зіру та очолив таблицю бомбардирів – його м'яч став першим в 2019 році

17:00 520 Читать на русском
Девіч голом допоміг Сабаху перемогти Зіру та очолив таблицю бомбардирів – його м'яч став першим в 2019 році
Марко Девіч / Фото: соцмережі

Колишній нападник Металіста, Шахтаря та збірної України Марко Девіч долучився до перемоги своєї команди.

Чемпіонат Азербйаджану 2018/19, 15-й тур

Зіра – Сабах – 0:2

Голи: Девіч, 47 (пен.), Ейюбов, 68

Вилучення: Мустафаєв, 62

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Сабах у першому матчі чемпіонату Азербайджану після зимової перерви на виїзді переміг Зіру. Перший гол азербайджанського чемпіонату в новому році забив Марко Девіч. Екс-форвард Металіста, Шахтаря та збірної України впевнено реалізував пенальті.

В активі форварда 7 голів, наразі він очолює таблицю бомбардирів.

Теги
Відеоновини Світ Марко Девіч Марко Девіч Зіра Зіра Сабах Сабах
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