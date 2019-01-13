Девіч – про зниження результативності після травми: Після такого треба ставати ще сильнішим

Форвард Сабаха Марко Девіч прокоментував зниження своєї результативності після дуже вдалого старту сезону 2018/19, а також призначення свого екс-партнера Мілана Обрадовіча на посаду головного тренера збірної Азербайджану U-21.

"Я нормально ставлюся до того, що впала результативність. Це життя, таке буває. Після цього треба ставати ще сильнішим. У другій половині сезону ми, як мінімум, постараємося зіграти так само, як в першому. Хочу приносити команді максимум користі і, сподіваюся, так і буде. Чи буду при цьому багато забивати – подивимося.

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Йдемо від гри до гри до своєї мети. Нікого не боїмося, але поважаємо. З усіма можна грати. Ми посилилися. Думаю, все буде в порядку.

Обрадовіч був хорошим футболістом. Як тренер він набрався достатньо непоганого досвіду. Йому не буде тут легко, але я думаю, він впорається", – цитує Девіча Azerisport.

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