Колишній нападник Металіста і збірної України зізнався, що свого часу отримував божевільні гроші, але не пишається цим.

"Жажа розповідав, що отримував по 100 тисяч преміальних? Я на тему грошей взагалі не люблю говорити. Не всі живуть так, як футболісти, це потрібно враховувати. Всі знають, скільки приблизно отримують футболісти, і скільки тоді отримували.

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Не люблю про це говорити, позаяк інколи ми за одну гру отримували стільки, що людям потрібно працювати роками, щоб заробити таку суму. Не пишаюся цим. Так, заробив, так, все, як треба. Але чи правильно це – не знаю. Не хочу говорити на цю тему", – розповів 38-річний Девіч в інтерв'ю FootballHub.

Нагадаємо, Марко народився в Белграді, але в 2008-му отримав громадянство України і почав виступати за "синьо-жовтих" (35 матчів, 7 голів) – зокрема, їздив на Євро-2012. На клубному рівні пограв за Волинь, Металіст, Шахтар, Вадуц, Рубін, Сабах та низку інших команд. У 2020-му оголосив про завершення кар'єри.

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