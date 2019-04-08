Деулофеу розкішним голом допоміг Уотфорду вийти у фінал Кубка Англії

Вінгер Уотфорда Жерар Деулофеу елегантним ударом парашутом допоміг команді здійснити камбек в матчі 1/2 фіналу Кубка Англії проти Вулверхемптона.

Жерар Деулофеу неймовірним по красі голом розпочав камбек Уотфорда в Кубку Англії. Після вкидання з ауту іспанець отримав м'яч в штрафному в оточенні кількох захисників і навмання пробив по воротах. Поки суперники не могли зрозуміти, що сталось, м'яч парашутом перелетів через усіх захисників і опинився у дальньому куті воріт. Голи Діні в компенсований час і того ж Деулофеу в овертаймі вивів Уотфорд у фінал Кубка Англії.

Уотфорд завдяки неймовірному камбеку переграв Вулверхемптон і вийшов до фіналу Кубка Англії

Таким чином, Уотфорд вперше з сезону 1983/84 зіграє у вирішальному матчі Кубка Англії. Суперником хлопців Хаві Грасії по фіналу буде Манчестер Сіті, за який виступає українець Олександр Зінченко.