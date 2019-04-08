toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТОТТЕНХЕМ - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Деулофеу розкішним голом допоміг Уотфорду вийти у фінал Кубка Англії

12:09 270 Читать на русском
Деулофеу розкішним голом допоміг Уотфорду вийти у фінал Кубка Англії
Жерар Деулофеу / Reuters

Вінгер Уотфорда Жерар Деулофеу елегантним ударом парашутом допоміг команді здійснити камбек в матчі 1/2 фіналу Кубка Англії проти Вулверхемптона.

 

Жерар Деулофеу неймовірним по красі голом розпочав камбек Уотфорда в Кубку Англії. Після вкидання з ауту іспанець отримав м'яч в штрафному в оточенні кількох захисників і навмання пробив по воротах. Поки суперники не могли зрозуміти, що сталось, м'яч парашутом перелетів через усіх захисників і опинився у дальньому куті воріт. Голи Діні в компенсований час і того ж Деулофеу в овертаймі вивів Уотфорд у фінал Кубка Англії.

Уотфорд завдяки неймовірному камбеку переграв Вулверхемптон і вийшов до фіналу Кубка Англії

Таким чином, Уотфорд вперше з сезону 1983/84 зіграє у вирішальному матчі Кубка Англії. Суперником хлопців Хаві Грасії по фіналу буде Манчестер Сіті, за який виступає українець Олександр Зінченко.

Теги
Англія Відеоновини Жерар Деулофеу Жерар Деулофеу Уотфорд Уотфорд Кубок Англії 2018/19 Уотфорд - Вулверхемптон
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
18
хв
Болонья
21:30
К'єво
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук