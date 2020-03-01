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Деулофеу ризикує вилетіти до кінця сезону – жахливий вердикт для зірки Уотфорда

17:13 199 Читать на русском
Деулофеу ризикує вилетіти до кінця сезону – жахливий вердикт для зірки Уотфорда
Жерар Деулофеу / Твіттер Уотфорда

Головний тренер Уотфорда Найджел Пірсон поділився невтішними новинами щодо вінгера Жерара Деулофеу, який не зміг дограти матч 28 туру АПЛ проти Ліверпуля (3:0).

53’ Ісмаїла Сарр
60’ Ісмаїла Сарр
73’ Трой Діні
 
53’ Ісмаїла Сарр
60’ Ісмаїла Сарр
73’ Трой Діні

"Він був вкрай важливим гравцем для нас, Жерар справді хороший хлопець. Гадаю, футболісти засмучуються, коли їхній колега зазнає такої важкої травми.

Уотфорд – Ліверпуль – 3:0 – відеоогляд матчу, який перекреслив надії команди Клоппа на "золотий сезон"

На жаль, результати сканування невтішні – ймовірно, він пропустить решту сезону. Попередній діагноз – серйозне пошкодження зв'язок коліна. Це дуже погано для нас, ми втрачаємо важливого гравця", – цитує Пірсона Sky Sports.

Нагадаємо, Деулофеу замінили ще в першому таймі, тому він не зміг відзначитися результативними діями проти Ліверпуля (3:0). Всього у активі іспанця 4 голи та 5 асистів у АПЛ 2019/20.

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Англія Жерар Деулофеу Жерар Деулофеу Уотфорд Уотфорд Важка травма Уотфорд - Ліверпуль Найджел Пірсон Найджел Пірсон
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