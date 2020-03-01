Деулофеу ризикує вилетіти до кінця сезону – жахливий вердикт для зірки Уотфорда

Головний тренер Уотфорда Найджел Пірсон поділився невтішними новинами щодо вінгера Жерара Деулофеу, який не зміг дограти матч 28 туру АПЛ проти Ліверпуля (3:0).

"Він був вкрай важливим гравцем для нас, Жерар справді хороший хлопець. Гадаю, футболісти засмучуються, коли їхній колега зазнає такої важкої травми.

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На жаль, результати сканування невтішні – ймовірно, він пропустить решту сезону. Попередній діагноз – серйозне пошкодження зв'язок коліна. Це дуже погано для нас, ми втрачаємо важливого гравця", – цитує Пірсона Sky Sports.

Нагадаємо, Деулофеу замінили ще в першому таймі, тому він не зміг відзначитися результативними діями проти Ліверпуля (3:0). Всього у активі іспанця 4 голи та 5 асистів у АПЛ 2019/20.

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