Деулофеу потребує операції – Уотфорд втратив форварда до кінця сезону

Лікарі Уотфорда підтвердили невтішний прогноз наставника "шершнів" Найджела Пірсона щодо здоров'я Жерара Деулофеу.

Нападник Уотфорда Жерар Деулофеу очікує на операцію через розрив хрестоподібних зв'язок і меніска, повідомляє офіційний сайт клубу.

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На відновлення гравця потрібно близько шести місяців, тому поточний сезон для 25-річного іспанця завершено. Варто відзначити, Жерар травмувався у матчі 28-го туру АПЛ проти Ліверпуля, де його команда сенсаційно перемогла (3:0), та був замінений на 37-й хвилині.

Нагадаємо, Жерар перебрався в Уотфорд з Барселони. У нинішньому сезоні АПЛ Деулофеу провів 28 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та 5-ма асистами.

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