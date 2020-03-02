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Деулофеу потребує операції – Уотфорд втратив форварда до кінця сезону

20:51 232 Читать на русском
Деулофеу потребує операції – Уотфорд втратив форварда до кінця сезону
Жерар Деулофеу / Фото ФК Уотфорд

Лікарі Уотфорда підтвердили невтішний прогноз наставника "шершнів" Найджела Пірсона щодо здоров'я Жерара Деулофеу.

53’ Ісмаїла Сарр
60’ Ісмаїла Сарр
73’ Трой Діні
 
53’ Ісмаїла Сарр
60’ Ісмаїла Сарр
73’ Трой Діні

Нападник Уотфорда Жерар Деулофеу очікує на операцію через розрив хрестоподібних зв'язок і меніска, повідомляє офіційний сайт клубу.

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На відновлення гравця потрібно близько шести місяців, тому поточний сезон для 25-річного іспанця завершено. Варто відзначити, Жерар травмувався у матчі 28-го туру АПЛ проти Ліверпуля, де його команда сенсаційно перемогла (3:0), та був замінений на 37-й хвилині.

Нагадаємо, Жерар перебрався в Уотфорд з Барселони. У нинішньому сезоні АПЛ Деулофеу провів 28 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та 5-ма асистами.

Ліверпуль розгромно програв Уотфорду, сенсаційно зазнавши першої поразки в чемпіонаті

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Англія Уотфорд Уотфорд Уотфорд - Ліверпуль Жерар Деулофеу Жерар Деулофеу
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