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Деулофеу – перший за 33 роки гравець Уотфорда, який зробив хет-трик в АПЛ

09:59 308 Читать на русском
Деулофеу – перший за 33 роки гравець Уотфорда, який зробив хет-трик в АПЛ
Жерар Деулофеу /Фото Diario AS

Нападник Уотфорда Жерар Деулофеу може занести собі в актив матч 27-го туру АПЛ проти Кардіффа.

У поєдинку 27-го туру чемпіонату Англії Уотфорд на виїзді розгромив Кардіфф (5:1). Вагомий внесок у цю перемогу вклав нападник гостей Жерар Деулофеу, оформивши хет-трик.

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Таким чином 24-річний іспанець став першим гравцем Уотфорда за 33 роки, який забив три м'ячі в англійській першості, повідомляє Sky Sports.

Після 27-ми турів АПЛ Уотфорд посідає 7-му сходинку турнірної таблиці.

В поточному сезоні чемпіонату Англії Деулофеу провів 20 матчів, в яких відзначився 6-ма голами та 4-ма асистами.

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Англія27 турКардіфф Сіті (Кардіфф)

Кардіфф - Уотфорд: П'ятниця 22 лютого 2019

Кардіфф
Матч завершено
1 : 5
Уотфорд
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Теги
Англія Рекорди Уотфорд Уотфорд Кардіфф - Уотфорд Жерар Деулофеу Жерар Деулофеу
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