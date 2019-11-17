toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
СЕРБІЯ - УКРАЇНА ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Рівалдо жорстко розкритикував тренера збірної Бразилії

11:10 444 Читать на русском
Рівалдо жорстко розкритикував тренера збірної Бразилії
Рівалдо / фото з відкритих джерел

Колишній нападник збірної Бразилії Рівалдо розкритикував головного тренера "селесау" Тіте за те, що він дав футболку з 10 номером хавбеку Лукасу Пакета.

"Дивився матч Бразилії з Аргентиною і був дуже засмучений тим, що сталося з десятим номером. Вони віддали Пакета футболку з "десяткою", яку поважають у всьому світі.

ПСЖ не відповідає рівню Неймара, – Рівалдо

Цей номер не призначений для запасного чи для гравця, якого садять на лавку після першого тайму. "Десятку" поважають, тому що вона була у Пеле, Рівеліно, Зіко, Рівалдо, Кака, Роналдінью і Неймара.

Вина лежить не на футболісті, а на тренерському штабі, оскільки саме він знає цінність цієї футболки і те, що вона може погано вплинути на 22-річного хлопця, якого чекає велике майбутнє у збірній", – написав Рівалдо в інстаграмі.

Нагадаємо, що Бразилія поступилася Аргентині в товариському матчі, який проходив у Саудівські Аравії. Лукас Пакета провів на полі перший тайм, у перерві його замінив Коутінью.

Збірна Аргентини завдяки голу Мессі обіграла Бразилію в товариському матчі

Assisti o jogo entre Brasil x Argentina e fiquei muito triste de ver o que aconteceu com a camisa 10. Deram a camisa 10 para o Paquetá contra a Argentina. Camisa que é respeitada mundialmente. Esta camisa não é para ficar no banco e muito menos sair no intervalo, porque é a camisa que o mundo conhece e respeita porque foi usada e honrada por Pelé, Rivelino, Zico, Rivaldo, Kaká, Ronaldinho, Neymar. O jogador não tem culpa, mas a comissão técnica sim, pois eles sabem do peso desta camisa e também que poderia queimar o garoto de 22 anos que pode ter um grande futuro com a seleção brasileira. Da mesma forma que o treinador quis proteger o Rodrygo, que está jogando muito bem no Real Madrid, para esse jogo, poderia ter protegido o Paquetá de jogar com essa camisa. Todos nós sabemos que Brasil e Argentina nunca será um jogo amistoso.

Публикация от Rivaldo Ferreira (@rivaldo)

blog_ava
Сербія – Україна: анонс матчу кваліфікації до Євро-2020
Теги
Світ Бразилія Бразилія Рівалдо Тіте Тіте Лукас Пакета Лукас Пакета
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
30
хв
Сербія
16:00
Україна
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук