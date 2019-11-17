Рівалдо жорстко розкритикував тренера збірної Бразилії

Колишній нападник збірної Бразилії Рівалдо розкритикував головного тренера "селесау" Тіте за те, що він дав футболку з 10 номером хавбеку Лукасу Пакета.

"Дивився матч Бразилії з Аргентиною і був дуже засмучений тим, що сталося з десятим номером. Вони віддали Пакета футболку з "десяткою", яку поважають у всьому світі.

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Цей номер не призначений для запасного чи для гравця, якого садять на лавку після першого тайму. "Десятку" поважають, тому що вона була у Пеле, Рівеліно, Зіко, Рівалдо, Кака, Роналдінью і Неймара.

Вина лежить не на футболісті, а на тренерському штабі, оскільки саме він знає цінність цієї футболки і те, що вона може погано вплинути на 22-річного хлопця, якого чекає велике майбутнє у збірній", – написав Рівалдо в інстаграмі.

Нагадаємо, що Бразилія поступилася Аргентині в товариському матчі, який проходив у Саудівські Аравії. Лукас Пакета провів на полі перший тайм, у перерві його замінив Коутінью.

Збірна Аргентини завдяки голу Мессі обіграла Бразилію в товариському матчі