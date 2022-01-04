Дест залишиться у Барселоні, попри інтерес топ-клубів Європи
20:05 - Читать на русском
Захисник Барселони Сержиньйо Дест пов'язує своє майбутнє з каталонським клубом.
Сержиньйо Дест не планує прощатись з Барселоною найближчим часом, повідомляє Sport.es.
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21-річний американець зараз відновлюється від травми та коронавірусу, але надалі готовий допомагати команді Хаві. За чутками, у послугах Сержиньйо зацікавлені Арсенал, Баварія, Челсі та Аякс, за який він раніше виступав.
У нинішньому сезоні Ла Ліги Дест провів 12 матчів, в яких відзначився трьома асистами.
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