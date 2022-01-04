Сержиньйо Дест не планує прощатись з Барселоною найближчим часом, повідомляє Sport.es.

Барселона виявила ще трьох гравців з коронавірусом – хворих майже вистачає на повноцінну команду

21-річний американець зараз відновлюється від травми та коронавірусу, але надалі готовий допомагати команді Хаві. За чутками, у послугах Сержиньйо зацікавлені Арсенал, Баварія, Челсі та Аякс, за який він раніше виступав.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Дест провів 12 матчів, в яких відзначився трьома асистами.

Барселона експериментальним складом мінімально здолала Мальорку і піднялась у топ-5 Ла Ліги