Дест забив шикарний дебютний гол в офіційних матчах за збірну США
16:16 - Читать на русском
Захисник збірної США Сержиньйо Дест став автором голу у ворота збірної Коста-Ріки у поєдинку відбору до ЧС-2022.
Дест відкрив рахунок у зустрічі проти Коста-Ріки, забивши свій перший м'яч за національну команду в офіційних поєдинках.
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Гол вийшов справді шедевральним – захисник отримав м'яч біля лінії штрафного, хитнув оборонця та з лівої влучив точнісінько у дальню дев'ятку.
Відзначимо, що США вирвало перемогу в Коста-Ріки (2:1) – перемогу приніс голкіпер костариканців Леонардо Морейра, який відзначився автоголом.
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