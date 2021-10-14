Захисник збірної США Сержиньйо Дест став автором голу у ворота збірної Коста-Ріки у поєдинку відбору до ЧС-2022.

Дест відкрив рахунок у зустрічі проти Коста-Ріки, забивши свій перший м'яч за національну команду в офіційних поєдинках.

Кейлор Навас травмувався у матчі за Коста-Ріку – голкіпер ПСЖ очікує на результати медогляду

Гол вийшов справді шедевральним – захисник отримав м'яч біля лінії штрафного, хитнув оборонця та з лівої влучив точнісінько у дальню дев'ятку.

Відзначимо, що США вирвало перемогу в Коста-Ріки (2:1) – перемогу приніс голкіпер костариканців Леонардо Морейра, який відзначився автоголом.

Золотий м'яч-2021: авторитетне видання привідкрило ширму з 5-ма фіналістами, а букмекери вже "визначили" переможця