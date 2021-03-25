США та Ямайка під час міжнародної паузи провели товариську гру. Зі стартових хвилин на полі з'явився Сержиньйо Дест.

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Оборонець Барселони покарав Ямайку за необачність у середині першого тайму. Американець на швидкості пройшовся половиною поля суперника, легко прибрав оборонця та поклав м'яч у дальню дев'ять. Голкіпер не врятував, а гол-красень нагадав феєричного Мессі! Для Деста, якого замінили на 67 хвилині, це взяття воріт стало першим у футболці США. А його збірна у підсумку перемогла 4:1.

Зауважимо, у поточному сезоні Сержиньйо закріпився в основі Барселони, провівши 35 матчів. Попри позицію оборонця, 20-річний гравець зумів забити тричі та відзначитись одним асистом.

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